Руководитель Министерства внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что к расследованию убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки были привлечены специалисты Федерального бюро расследований. Об этом сообщает The New York Times .

Кроме того, Калиняк добавил, что также к расследованию подключился Скотленд-Ярд. Глава Министерства внутренних дел Словакии уточнил, что словацким правоохранителям помогают коллеги из Италии, Чехии и Европол.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов Словакии задержали подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака.

Также напомним, что после убийства журналиста Яна Кучака и его девушки в Словакии два ближайших соратника премьер-министра страны Роберта Фицо подали в отставку на время проведения расследования по делу.

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