Неполитические Сводки
- Климкин: "Газпром" снизил давление в транзитной трубе
- УЕФА может спросить с Григория Суркиса за растрату 2 млн евро
- Климкин: Выход РФ из Совета Европы - смертный приговор правам и свободам россиян
- Биатлонистка из Украины получила "серебро" на чемпионате мира
- Мингарелли заявил о необходимости проведения выборов в Украине в плановые сроки
|ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста в Словакии
|01.03.2018 20:10
|
Руководитель Министерства внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что к расследованию убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки были привлечены специалисты Федерального бюро расследований. Об этом сообщает The New York Times.
Кроме того, Калиняк добавил, что также к расследованию подключился Скотленд-Ярд. Глава Министерства внутренних дел Словакии уточнил, что словацким правоохранителям помогают коллеги из Италии, Чехии и Европол.
Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов Словакии задержали подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака.
Также напомним, что после убийства журналиста Яна Кучака и его девушки в Словакии два ближайших соратника премьер-министра страны Роберта Фицо подали в отставку на время проведения расследования по делу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира