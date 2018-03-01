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|Лыжник из Британии прославился в сети благодаря неуклюжести
|01.03.2018 20:17
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В сети обнародовали видео, на котором запечатлен неловкий лыжник. Соответствующий ролик опубликовали на странице Nicola Heath в Twitter.
На видео можно заметить лыжника, который неловко двигается по слишком тонкому слою снега. Из-за этого ему, по сути, приходится ехать по практически голому асфальту. Необычного спортсмена заметили и сняли на видео в столице Британии городе Лондон.
Всего за два дня видео набрало более миллиона просмотров.
Как сообщал svodka.net, в горах Альпы во Франции мальчик в возрасте 13 лет во время катания на лыжах упал со 150-метровой скалы и погиб. Мальчик вместе со своим десятилетним братом отправился кататься на склон, но не вернулись. Сотрудников полиции вызвал отец детей.
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