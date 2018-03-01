Житель Соединенных Штатов Америки Кори Аллен Патрик в возрасте 28 лет напал на водителя электрокара Chevrolet Bolt EV, чтобы угнать его автомобиль, однако не смог. Об этом сообщает Electrek .

Водитель электромобиля остановился на одной из улиц в Остине штата Техас, когда к транспортному средству подошел преступник и начал требовать, чтобы тот покинул его. После борьбы, которая длилась недолго, хозяин машины покинул ее, а место водителя занял преступник, но ему не удалось уехать с места происшествия.

Один из свидетелей происшествия, вооруженный мачете, подоспел на помощь пострадавшему водителю. Он задержал Патрика, которому грозит до 20 лет тюремного заключения.

Кроме того, согласно полицейскому отчету, мужчина не знал, как управлять Chevrolet Bolt EV.

Неизвестно, что именно вызвало у преступника затруднение. Электрокар оборудован системой бесключевого доступа и запуска, которая предполагает, что дверные замки будут разблокированы, когда к автомобилю подойдет хозяин со специальным радиобрелком. Затем, чтобы включить Chevrolet Bolt EV, следует нажать кнопку запуска рядом с рулем, чтобы поехать - перевести селектор в положение Drive.

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