Украинская спортсменка Анна Кривонос в возрасте 20 лет оказалась на втором месте в индивидуальной гонке в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону. Об этом сообщает Новое время .

На второй и третьей стрельбе она допустила два промаха, однако в последней стойке ей удалось чисто и быстро отстреляться. Отмечается, что это помогло украинке обойти представительницу Российской Федерации Ирину Казакевич практически на 15 секунд.

Также сообщается, что первое место досталось спортсменке из Польши Камиле Жук. При такой же стрельбе она продемонстрировала самый лучший ход на дистанции, благодаря чему выиграла у Кривонос три минуты и пять секунд. Кроме того, указано, что только одна спортсменка смогла проиграть польской биатлонистке меньше двух минут.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, старший тренер женской украинской сборной по биатлону Урош Велепец высказал свое мнение о провальном выступлении команды на Олимпийских играх 2018 года, на которой украинки не взяли ни одной медали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира