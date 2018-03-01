Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о возможном выходе Российской Федерации из Совета Европы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Климкин считает, что Россия вынесет смертный приговор гражданам страны, если решится на выход из Совета Европы.

"Вброс от российских агентов - это продолжение информационной войны. Россия шантажирует выходом из СЕ для достижения своих позорных целей. Членство в СЕ один из немногих мостов России в цивилизацию, хотя и эфемерный. Спалить его - вынести смертный приговор правам и свободам каждого россиянина", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Российской Федерации начало изучать возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека. Такие действия означают выход Москвы из-под юрисдикции Страсбургского Суда, а также прекращение членства РФ в Совете Европы, передает РИА Новости .

Как сообщал svodka.net ранее, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что члены Совета российской Государственной думы приняли решение не перечислять взнос в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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