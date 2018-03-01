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|Климкин: "Газпром" снизил давление в транзитной трубе
|01.03.2018 20:45
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Российская компания "Газпром" начала снижать давление в транзитной трубе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте.
"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны ", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" обязана добиться ареста активов Газпрома, а также обеспечить исполнение решений Стокгольмского арбитража в том случае, если российская компания не выплатит 2,5 миллиарда долларов.
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