Российская компания "Газпром" начала снижать давление в транзитной трубе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны ", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" обязана добиться ареста активов Газпрома , а также обеспечить исполнение решений Стокгольмского арбитража в том случае, если российская компания не выплатит 2,5 миллиарда долларов.

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