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|Украина направила ноту Евросоюзу в связи с действиями Газпрома
|01.03.2018 20:52
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Министерство иностранных дел Украины направило ноту Европейскому Союзу в связи угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС из-за невыполнения Газпромом своих договорных обязательств и отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Министерство иностранных дел Украины направило ноту из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и Европейский союз в связи с невыполнением российским Газпромом своих договорных обязательств, а также отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража, в Евросоюз. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в