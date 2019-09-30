 Разумков заявил, что кнопкодавивших в Раде "слуг народа" оштрафовали почти на 40 тысяч грн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Разумков заявил, что кнопкодавивших в Раде "слуг народа" оштрафовали почти на 40 тысяч грн
30.09.2019 19:44
часть "Слуга народа" оштрафовала своих нарлепов, которые кнопкодавили в Раде Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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