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|Порошенко о конфликте Нафтогаза и Газпрома: Украина подтвердила статус надежного транзитера
|02.03.2018 19:12
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская компания "Газпром" выставила себя ненадежным поставщиком, нарушив обязательства по транзиту газа через газотранспортную систему Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Украина подтвердила статус надежного транзитера, а Газпром, к сожалению, снова попытался применить поставки газа как механизм политического давления", - говорится в сообщении.
Порошенко добавил, что транзиту газа ничего не угрожает, а договор с Газпромом не расторгнут.
"Контрактами между Нафтогазом и Газпром не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления Газпрома могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнул президент.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 2 марта, провел совещание по энергетической безопасности.
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