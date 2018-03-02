Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская компания "Газпром" выставила себя ненадежным поставщиком, нарушив обязательства по транзиту газа через газотранспортную систему Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Украина подтвердила статус надежного транзитера, а Газпром, к сожалению, снова попытался применить поставки газа как механизм политического давления", - говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что транзиту газа ничего не угрожает, а договор с Газпромом не расторгнут.

"Контрактами между Нафтогазом и Газпром не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления Газпрома могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнул президент.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 2 марта, провел совещание по энергетической безопасности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира