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|В Берлине автобус наехал на вертолет
|02.03.2018 19:27
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В пятницу, 2 марта, в Берлине произошло транспортное происшествие с участием автобуса и вертолета. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.
"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", - говорится в сообщении.
Указано, что случай произошел около крупной узловой транспортной станции, из-за этого образовались серьезные заторы.
Проезжая по дороге автобус повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Отмечается, что оба транспортных средства получили повреждения.
Следователи обвинили в аварии водителя автобуса.
Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 2 марта, в городе Лиман Донецкой области женщина на санках попала под машину, от полученных повреждений она скончалась в больнице.
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