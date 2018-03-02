В пятницу, 2 марта, в Берлине произошло транспортное происшествие с участием автобуса и вертолета. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", - говорится в сообщении.

Указано, что случай произошел около крупной узловой транспортной станции, из-за этого образовались серьезные заторы.

Проезжая по дороге автобус повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Отмечается, что оба транспортных средства получили повреждения.

Следователи обвинили в аварии водителя автобуса.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 2 марта, в городе Лиман Донецкой области женщина на санках попала под машину , от полученных повреждений она скончалась в больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира