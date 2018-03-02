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|Американец выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря печенью с предсказаниями
|02.03.2018 19:48
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В американском штате Северная Каролина мужчина выиграл 200 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает UPI.
Житель Соединенных Штатов Америки смог заполучить указанные средства благодаря использованию текста на бумаге внутри печенья с предсказаниями.
"Я использовал цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями, как числовую комбинацию к купленному лотерейного билета", - рассказал он.
Кроме того, мужчина отметил, что это вознаграждение его супруге за поедания большого количество такого печенья.
"Она пойдет на пенсию раньше, чем планировала", - добавил он.
Как сообщал svodka.net ранее, гражданин Таиланда Джиравут Понгпхан совершил самоубийство после того, как стал победителем лотереи и потерял билет на сумму в около миллиона долларов.
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