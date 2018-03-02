В американском штате Северная Каролина мужчина выиграл 200 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает UPI .

Житель Соединенных Штатов Америки смог заполучить указанные средства благодаря использованию текста на бумаге внутри печенья с предсказаниями.

"Я использовал цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями, как числовую комбинацию к купленному лотерейного билета", - рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что это вознаграждение его супруге за поедания большого количество такого печенья.

"Она пойдет на пенсию раньше, чем планировала", - добавил он.

Как сообщал svodka.net ранее, гражданин Таиланда Джиравут Понгпхан совершил самоубийство после того, как стал победителем лотереи и потерял билет на сумму в около миллиона долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира