Энергетическая ситуация в Украине полностью стабилизируется 6 либо 7 марта. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга касательно ситуации в энергетической системе, передает РБК-Украина .

"Ситуацию на вторник, максимум в среду будет полностью стабилизирована... До среды включительно Министерство образования издало приказ ограничить обучение. Я считаю, что МОН правильно поступило. Мы четко выполняем план, который дает возможность стабилизировать ситуацию. Я убежден, что все будет нормально. Мы выйдем на нормальные объемы газа в течение 5 дней", - сказал он.

Также Гройсман заверил, что источник энергии заменили, следовательно никаких проблем со снижением тепла в многоэтажных домах не будет.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская компания "Газпром" выставила себя ненадежным поставщиком , нарушив обязательства по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

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