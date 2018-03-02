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|Гройсман озвучил дату стабилизации энергетической ситуации в Украине
|02.03.2018 20:09
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Энергетическая ситуация в Украине полностью стабилизируется 6 либо 7 марта. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга касательно ситуации в энергетической системе, передает РБК-Украина.
"Ситуацию на вторник, максимум в среду будет полностью стабилизирована... До среды включительно Министерство образования издало приказ ограничить обучение. Я считаю, что МОН правильно поступило. Мы четко выполняем план, который дает возможность стабилизировать ситуацию. Я убежден, что все будет нормально. Мы выйдем на нормальные объемы газа в течение 5 дней", - сказал он.
Также Гройсман заверил, что источник энергии заменили, следовательно никаких проблем со снижением тепла в многоэтажных домах не будет.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская компания "Газпром" выставила себя ненадежным поставщиком, нарушив обязательства по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.
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