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|Нападение на правительственный квартал в Буркина-Фасо: появилась информация о жертвах
|02.03.2018 20:30
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В результате вооруженного нападения на штаб-квартиру Вооруженных сил Буркина-Фасо и район, где находится офис главы правительства страны, в Уагадугу погибли семь человек. Об этом сообщили полиция страны и очевидцы, передает Reuters.
Сначала в штаб-квартире армии произошел взрыв, после чего замаскированные боевики напали на здание. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы и позже.
Представители местной полиции подтвердили факт атаки боевиков на столицу. Нападению подвергся и офис премьера, рядом с которым находится представительство Организации Объединенных Наций.
В настоящее время правоохранители оцепили район и проводят спецоперацию по ликвидации боевиков. Согласно некоторым данным, уже удалось поймать шестерых нападавших.
Как сообщал svodka.net ранее, неизвестные обстреляли посольство Франции и штаб Вооруженных сил Буркина-Фасо, расположенные в столице страны Уагадугу.
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