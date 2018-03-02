В результате вооруженного нападения на штаб-квартиру Вооруженных сил Буркина-Фасо и район, где находится офис главы правительства страны, в Уагадугу погибли семь человек. Об этом сообщили полиция страны и очевидцы, передает Reuters .

Сначала в штаб-квартире армии произошел взрыв, после чего замаскированные боевики напали на здание. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы и позже.

Представители местной полиции подтвердили факт атаки боевиков на столицу. Нападению подвергся и офис премьера, рядом с которым находится представительство Организации Объединенных Наций.

В настоящее время правоохранители оцепили район и проводят спецоперацию по ликвидации боевиков. Согласно некоторым данным, уже удалось поймать шестерых нападавших.

Как сообщал svodka.net ранее, неизвестные обстреляли посольство Франции и штаб Вооруженных сил Буркина-Фасо, расположенные в столице страны Уагадугу.

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