Официальный представитель российского Газпрома Сергей Куприянов заявил, что в ближайшее время компания не будет прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК .

Таким образом он прокомментировал заявление о начале процедуры расторжения контракта с НАК "Нафтогаз Украины".

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", сказал представитель российской компании.

Также источник РБК в трейдерской "дочке" Газпрома подтвердил продолжение транзита газа через Украину в связи с тем, что для разрыва контрактов нужно пройти через юридический процесс.

"Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", - пояснил он.

Кроме того, указано, что транзитный договор Газпрома не предусматривает немедленного прекращения транзита при разрыве договора.

"В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", - отмечается в тексте контракта.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергетическая ситуация в Украине полностью стабилизируется 6 либо 7 марта.

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