Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил чрезвычайную стратегию в отношении Российской Федерации в связи с аннексией Крыма и агрессии в Украине еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В уведомлении, которое передали Конгрессу, отмечается, что чрезвычайную ситуацию, объявленную 6 марта 2014 года, необходимо продолжить и после 6 марта текущего года.

"В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайном положении я продолжаю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное в приказе 13660", - говорится в сообщении.

Соответствующую меру приняли в связи с необходимостью справиться с необычайно и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике США. Данные угрозы, которые создали действия и политика лиц, также подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал такое решение США. Об этом он сообщил на своей странице в

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