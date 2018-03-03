Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко допускает, что в Стокгольмском арбитраже может начаться еще одно разбирательство с российским Газпромом в связи с переплатами по вынужденным закупкам газа у польской компании. Об этом он сообщил в эфире телеканала Прямой.

"При этом нам "Газпром" должен компенсировать разницу в цене на газ, если мы в Европе покупаем дороже, чем по цене "Газпрома". Мы написали им уже письмо, и мы уведомили их, что покупаем в Европе, потому что они не исполнили свои контрактные обязательства... Дальше, если в течение 30 дней мы не найдем общий язык, у нас возникает право пойти в арбитраж. То же самое по поводу пересмотра тарифной ставки. Мы скажем: "Давайте пересматривать тарифную ставку". Они скажут: "Нет" - и у нас тоже возникает право идти в арбитраж", - сказал Витренко.

Он добавил, что присутствует большая вероятность нового судебного разбирательства между НАК "Нафтогаз Украины" и российской компанией "Газпром".

"Скорее только, есть большие шансы, что будет еще один арбитраж, и, если у них есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, в новом арбитраже - решение", - подчеркнул он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, официальный представитель российского Газпрома Сергей Куприянов заявил, что в ближайшее время компания не будет прекращать транзит газа через Украину .

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