Неполитические Сводки
- В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
- Климкин: никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей нет
- В России уверяют ЕС, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает
- На выходных Украину дальше будут накрывать снегопады
- В США возле Белого дома произошла стрельба
|Штаб АТО: Ни одного обстрела со стороны боевиков
|03.03.2018 18:52
|
С начала суток субботы, 3 марта, и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков. Об этом на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями