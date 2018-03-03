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Штаб АТО: Ни одного обстрела со стороны боевиков
03.03.2018 18:52

С начала суток субботы, 3 марта, и до 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков. Об этом на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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