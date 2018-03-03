В аннексированном Россией Крыму появились приглашения на президентские выборы РФ. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Известно, что сами приглашения сделаны из качественной глянцевой бумаги в виде открытки с подписью председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

Согласно словам координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, главный выговор российская власть делает на явку избирателей, так как знает, что крымские татары не пойдут на выборы.

"Предвыборная кампания в Крыму идет полным ходом. Но главный выговор в ней сделан на явку. Чувствуется, что местные власти обеспокоены этим, она знает, что крымские татары не пойдут на выборы. Много и славян, которые не собираются участвовать в голосовании. Отсюда и такая настойчивая пропаганда необходимости участия в голосования 18 марта", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, в оккупированном Крыму подконтрольная Кремлю "прокуратура" вызвала участников Украинского культурного центра для "проверки". Об этом сообщила участница центра Ольга Павленко в ходе заседания "Крымской солидарности".

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