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|В Нацполиции пообещали провести проверку фактов задержания журналистов под ВР
|03.03.2018 19:34
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Начальник управления полиции Андрей Крищенко заявил, что служебная проверка будет проведена относительно фактов препятствования работы журналистов во время столкновений около палаточного городка. Об сообщает пресс-служба полиции.
"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать", - сказал чиновник.
Согласно его заявлению, журналисты также не должны вредить проведению полицейских операций или следственных действий.
Как сообщал svodka.net ранее, утром в субботу, 3 марта, сотрудники правоохранительных органов начали проводить следственные действия в палаточном городке под зданием Верховной Рады Украины.
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