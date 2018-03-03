Начальник управления полиции Андрей Крищенко заявил, что служебная проверка будет проведена относительно фактов препятствования работы журналистов во время столкновений около палаточного городка. Об сообщает пресс-служба полиции.

"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать", - сказал чиновник.

Согласно его заявлению, журналисты также не должны вредить проведению полицейских операций или следственных действий.

Как сообщал svodka.net ранее, утром в субботу, 3 марта, сотрудники правоохранительных органов начали проводить следственные действия в палаточном городке под зданием Верховной Рады Украины.

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