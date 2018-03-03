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- В США возле Белого дома произошла стрельба
|В США возле Белого дома произошла стрельба
|03.03.2018 20:17
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В субботу, 3 марта, в США около Белого дома неизвестный открыл стрельбу, сообщает Секретная служба США в TWITTER.
"Сотрудники Секретной службы расследуют случай с человеком, который ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчине оказывают помощь медики.
Как сообщал svodka.net, в США под Белым домом собрались студенты и устроили "лежачий протест". Молодые люди требовали от президента США Дональда Трампа и Конгресса усиления контроля за оружием у граждан.
Всего перед Белым домом на землю легли 17 студентом, именно такое количество преступник убил в школе во Флориде.
Позднее глава правительства США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума, который предлагает объявить вне закона полуавтоматическое оружие, в связи со стрельбой в школе в Паркленда, штат Флорида.
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