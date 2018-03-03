В субботу, 3 марта, в США около Белого дома неизвестный открыл стрельбу, сообщает Секретная служба США в TWITTER.

"Сотрудники Секретной службы расследуют случай с человеком, который ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине оказывают помощь медики.

Как сообщал svodka.net, в США под Белым домом собрались студенты и устроили "лежачий протест". Молодые люди требовали от президента США Дональда Трампа и Конгресса усиления контроля за оружием у граждан.

Всего перед Белым домом на землю легли 17 студентом, именно такое количество преступник убил в школе во Флориде.

Позднее глава правительства США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума, который предлагает объявить вне закона полуавтоматическое оружие, в связи со стрельбой в школе в Паркленда, штат Флорида.

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