Неполитические Сводки
- В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
- Климкин: никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей нет
- В России уверяют ЕС, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает
- На выходных Украину дальше будут накрывать снегопады
- В США возле Белого дома произошла стрельба
|В России уверяют ЕС, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает
|03.03.2018 20:38
|
В субботу, 3 марта, министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает. Об этом сообщают РИА Новости.
"Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенность украинской стороны, возникшую по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что до момента расторжения контракта между Газпромом и Нафтогазом в судебном порядке транзиту газа через украинскую территорию ничего не угрожает.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, российская компания "Газпром" не прекратила нарушать свои обязательства - обеспечивать давление на входе в газотранспортную систему Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира