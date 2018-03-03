В субботу, 3 марта, министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает. Об этом сообщают РИА Новости .

"Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенность украинской стороны, возникшую по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что до момента расторжения контракта между Газпромом и Нафтогазом в судебном порядке транзиту газа через украинскую территорию ничего не угрожает.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, российская компания "Газпром" не прекратила нарушать свои обязательства - обеспечивать давление на входе в газотранспортную систему Украины.

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