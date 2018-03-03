В субботу, 3 марта, в Киеве автомобиль марки Daewoo Lanos провалился под землю. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Ольжича.

"Трубы устали. Жесть в Киеве, машина провалилась под землю! Рядом никого", - сказано в сообщении.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Сегодня на улице Ольжича какой-то армагеддон. Сначала произошёл прорыв трубы прямо посреди дороги, а чуть позже припаркованный автомобиль провалился под землю. Дорога частично перекрыта", - говорится в посте сообщества "Киев Оперативный".

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. случай произошел на улице Борщаговская около остановки Василенко возле линии скоростных трамваев, грузовой автомобиль протаранил ограждение у линии скоростных трамваев.

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