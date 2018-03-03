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|В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
|03.03.2018 20:59
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В субботу, 3 марта, в Киеве автомобиль марки Daewoo Lanos провалился под землю. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на улице Ольжича.
"Трубы устали. Жесть в Киеве, машина провалилась под землю! Рядом никого", - сказано в сообщении.
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
"Сегодня на улице Ольжича какой-то армагеддон. Сначала произошёл прорыв трубы прямо посреди дороги, а чуть позже припаркованный автомобиль провалился под землю. Дорога частично перекрыта", - говорится в посте сообщества "Киев Оперативный".
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. случай произошел на улице Борщаговская около остановки Василенко возле линии скоростных трамваев, грузовой автомобиль протаранил ограждение у линии скоростных трамваев.
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