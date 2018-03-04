Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что ситуация с поставками природного газа на территорию страны стабилизировалась. Такое заявление глава государства обнародовал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем довольно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", - написал президент.

Порошенко также отметил, что в текущее время наблюдается существенное увеличение поставок газа из Европейского Союза, из Польши, Словакии, Венгрии. Таким образом, недостаток по состоянию на 14:00 воскресенья, 4 марта, полностью покрыт.

Часи газового шантажу РФ вже в минулому. Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням:маємо достатньо газу в сховищах, газ власного видобутку та імпорт



Маємо різке збільшення постачання газу з ЄС, з Польщі, Словаччини, Угорщини.Дефіцит станом на зараз повністю покритий pic.twitter.com/vnb8CoVkhT — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

Как сообщал svodka.net.uа, 3 марта, министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает до момента расторжения контракта между Газпромом и Нафтогазом в судебном порядке.

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