В городе Мельбурн Австралии опоссум осуществил попытку пролезть на кухню частного дома сквозь стену, однако не принял ко вниманию свой размер и застрял, передает Yahoo7 .

Известно, что после очередного ремонта в кухонной стене образовалась небольшая дыра, через которую животное попыталось пробраться в дом. Из-за живота опоссум не смог протиснуться в дыру полностью и застрял на половине пути.

Хозяева дома попытались протолкнуть животное, однако оно оказалось слишком толстым. Чтобы спасти незваного гостя владельцам дома пришлось расширить дыру в стене и подкармливать его виноградом, ведь во время спасения испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

На спасение "Винни-Пуха" у австралийцев пошло полчаса, после чего они отпустили опоссума на волю.

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