Неполитические Сводки
|Как Винни-Пух: в Австралии опоссум застрял в стене дома
|04.03.2018 17:47
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В городе Мельбурн Австралии опоссум осуществил попытку пролезть на кухню частного дома сквозь стену, однако не принял ко вниманию свой размер и застрял, передает Yahoo7.
Известно, что после очередного ремонта в кухонной стене образовалась небольшая дыра, через которую животное попыталось пробраться в дом. Из-за живота опоссум не смог протиснуться в дыру полностью и застрял на половине пути.
Хозяева дома попытались протолкнуть животное, однако оно оказалось слишком толстым. Чтобы спасти незваного гостя владельцам дома пришлось расширить дыру в стене и подкармливать его виноградом, ведь во время спасения испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.
На спасение "Винни-Пуха" у австралийцев пошло полчаса, после чего они отпустили опоссума на волю.
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