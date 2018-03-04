На кандидата в президенты России, светскую львицу Ксению Собчак напали в центре столицы Российской Федерации. Об этом женщина написала на собственной странице в микроблоге Twitter.

"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!". Вызвали полицию", - говорится в сообщении Собчак.

При этом ее пресс-секретарь добавила, что набег произошло около Петровского путевого дворца в Москве во время проведения мероприятия по случаю дня рождения Михаила Горбачева. Она добавила, имя нападавшего - Алан Дзуцев. Он работает личным помощником председателя гордумы Москвы Алексея Шапошникова.

Напавшего мужчину задержали сотрудники охраны, на место прибыли правоохранители, которые начали составлять соответствующий протокол.

"Господин Шапошников тоже был на мероприятии, а его помощник был оставлен внизу "дожидаться", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал svodka.net, в Российской Федерации состоялись политические дебаты между кандидатами в президенты страны , однако гладко они не завершились. Так, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно выразился в сторону претендента в президенты Ксении Собчак и начал вести себя неадекватно.

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