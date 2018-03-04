Видеоролик нападения на российскую журналистку, кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак был опубликован и начал набирать слава в социальных сетях.

На видео можно проследить за тем, как парень со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" обливает женщину водой из бутылки.

Интересно, что автором видео стал сам активист, совершивший этот поступок. Стоит отметить, что согласно обнародованной информации, преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.