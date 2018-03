Большая часть стран, которые принимают участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2018 года, уже выбрали представителей, соответственно букмекеры уже активно делают ставки на победителя и фаворитов, пишет Eurovisionworld .com. Так, по версии букмекерских контор, Евровидение-2018 выиграет представительница Эстонии Элина Нечаева с композицией La Forza. Серебро рейтинга букмекеры отдали Болгарии, которая пока не назвала имя своего представителя, а третье место - Чехии и песне Lie to Me Миколаса Джозефа. Стоит отметить, что представителю Украины Mеlovin и его песне Under the Ladder прогнозируют 20 место, а Беларуси, за которую выступит украинский певец ALEKSEEV - 14 позицию. Как сообщал svodka.net, представителем Армении на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году станет певец Севак Ханагян с композицией "Ветер". В 2016 году Севак Ханагян стал победителем украинского телевизионного талант-шоу "Х-фактор" 7. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



