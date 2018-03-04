Итальянские эксперты назвали причину скоропостижной смерти защитника футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори, который был обнаружен мертвым утром в воскресенье, 4 марта, в одном из гостиничных номеров в Удине, пишет Football Italia .

По словам прокурора Удине Антонио Де Николо, смерть футболиста не была причинена умышленно, а произошла естественным образом.

"Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", - цитирует прокурора издание.

Как сообщал svodka.net ранее, семь игр Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта, были перенесены по причине смерти капитана Фиорентины Давиде Астори. Игрока нашли мертвым в одном из номеров гостиницы, в которой жили футболисты в преддверии матча чемпионата Италии.

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