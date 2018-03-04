Граждане Украины, которые поучаствуют в организации и проведении выборов Российской Федерации на территории аннексированного Крыма, будут наказаны в рамках части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины по факту государственной измены. Такое заявление сделал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в комментарии изданию Крим.Реалії.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сказал представители крымской прокуратуры.

В то же время граждане России, которые примут участие в организации выборов России в Крыму, будут подвержены преследованиям по статье 109 - захват государственной власти и 110 - посягательство на территориальную целостность Украины УК Украины.

Отметим, что выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года и приурочены годовщине аннексии Крымского полуострова.

Как сообщал svodka.net, в аннексированном Россией Крыму появились приглашения на президентские выборы РФ. Сами приглашения сделаны из качественной глянцевой бумаги в виде открытки с подписью председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

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