В районе Гарольд Хилл на северо-востоке города Лондон Великобритании прозвучал взрыв. О происшествии сообщила полиция столицы Англии на официальной странице в микроблоге Twitter.

Правоохранители отметили, что произошедшие события не связаны с терроризмом.

"Сотрудники полиции вместе с оперативными службами в настоящее время находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд Хилл после поступивших сообщений о взрыве. Причины неизвестны, но пока не трактуются как связанные с терроризмом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в текущее время уточняется информация о возможных раненых. Водителям и пешеходам рекомендуется избегать район взрыва. В СМИ добавляют, что доступ к месту инцидента перекрыт и оцеплен полицией.

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