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|Штаб АТО: Боевики три раза нарушили перемирие на Донбассе
|05.03.2018 19:15
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Представители незаконных вооруженных формирований не соблюдают в зоне конфликта на Донбассе достигнутого накануне режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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