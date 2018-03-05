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Штаб АТО: Боевики три раза нарушили перемирие на Донбассе
05.03.2018 19:15

Представители незаконных вооруженных формирований не соблюдают в зоне конфликта на Донбассе достигнутого накануне режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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