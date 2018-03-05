Задержка следующего транша от Международного валютного фонда никаким образом не повлияет на показатели госбюджета страны на нынешний год. Такое заявление сделала заместитель главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в ответе РБК-Украина .

"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", - утверждает Маркарова.

Она также отметила, что большую часть инвесторов, планирующих зайти в Украину, первоочередно интересует, выполняет ли правительство программу МВФ.

Согласно ее словам, принятие в первом чтении проекта закона про Антикоррупционный суд поспособствует тому, чтобы страна осталась в программе Международного валютного фонда.

Как сообщал svodka.net, 1 марта, Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

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