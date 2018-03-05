Певица из Албании Блеона Керети заявилась на afterparty церемонии "Оскар", организованную изданием Vanity Fair, в очень откровенном наряде, говорится на страницах издания The Mirror .

Так, абсолютно прозрачная туника, украшенная блестками, открыто демонстрировала оголенную грудь девушки, наготу ее прикрыли лишь высокие черные мини-шорты.

Свой дерзкий наряд артистка дополнила не менее ярким макияжем - алой помадой, а также высокой прической типа пучок.

Как сообщал svodka.net ранее, для церемонии "Оскар" 2018 года звезды оставили в шкафу свои черные наряды с других мероприятий и решили выделиться яркостью, однако не у всех это получилось. Так, западные глянцы уже составили рейтинг худших нарядов церемонии.

В списке оказалась 35-летняя певица Сент-Винсент, которая отдала предпочтение черному наряду от Saint Laurent. Однако из-за роста девушки не понятно, она надела ультра-мини или пиджак без брюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира