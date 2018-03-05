Пресс-служба Европейского космического агентства обнародовала кадр, на котором можно увидеть грандиозный шторм на планете Сатурн, который, по словам исследователей, наблюдается там каждые тридцать лет, передает Phys.Org .

Ученые считают, что выпущенная в виде шторма энергия накапливается и держится на планете несколько десятилетий.

Снимок удалось сделать спутником Cassini, разработанным вместе с экспертами NASA, ESA и космического агентства Италии ASI. Он исчез 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере планеты.

Как сообщал svodka.net ранее, британский астронавт Тим Пик рассказал, что уже ч ерез 20 лет человек сможет сделать свой первый шаг на Марсе . По словам Пика, недавний удачный запуск Falcon Heavy компанией SpaceX является "очень, очень вдохновляющим".

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