Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал автомобиль из кортежа президента страны Петра Порошенко в столице, вследствие которого был травмирован мужчина пенсионного возраста. Об этом пишут Українські Новини , ссылаясь на информацию, предоставленную спикером Нацполиции Ярославом Тракало.

Спикер рассказал, что производство открыли по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Во время расследования правоохранители планируют установить скорость, на которой двигался кортеж.

Как сообщал svodka.net, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину. Автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил пенсионера, который решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал.

Позже стало известно, что пострадавшему в результате наезда автомобиля из президентского кортежа нужно оказать всю необходимую помощь . Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.

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