Британская киноактриса Эмма Уотсон ответила шуткой на то, что ее фанаты нашли грамматическую ошибку во временном тату, нанесенном умышленно для церемонии вручения премии "Оскар" 2018 года.

На руке 27-летней девушки появилась татуировка с надписью Time's Up - название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В надпись закралась грамматическая ошибка - перед буквой s пропал апостроф.

Признав ошибку, Уотсон ответила на претензии поклонников, написав сообщение на своей странице в микроблоге Twitter.

"Требуется редактор временных тату. Опыт работы с апострофом - обязателен", - говорится в сообщении девушки.

Отметим, что актриса, получившая наибольшую слава благодаря роли в фильме "Гарри Поттер", активно поддерживает данное движение и пожертвовала 1 миллион фунтов на кампанию для оказания помощи пострадавшим женщинам.

Как сообщал svodka.net, во время афтепати церемонии Оскар 2018 года - вечеринке Vanity Fair Oscar Party-2018 - актриса Эмма Уотсон показала свежее тату , сделанное в поддержку движения против сексуального насилия. Мастер набил девушке надпись "Time`s up", но сделал орфографическую ошибку и пропустил апостроф.

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