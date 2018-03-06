Транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно. Такую информацию предоставил пользователь WarGonzo в Telegram-канале.

Очевидцы отмечают, что самолет очень сильно накренился и садился "почти боком", при том, что вторник, 6 марта, выдался в Латакии очень ветреным днем.

В это же время в Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту самолета в момент крушения пребывали 39 человек, российские военные, которые погибли, передает Интерфакс .

В нынешнее время не известна причина крушения. Однако в военном ведомстве уточнили, что самолет не был сбит. Предварительно, он разбился из-за технической неисправности. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека. В министерстве уточнили, что авиакатастрофа случилась во вторник, 6 марта, близ 14:00.

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