Неполитические Сводки
- ДТП с участием кортежа Порошенко: появились новые подробности
- Бывший советник Трампа отказался свидетельствовать о российском вмешательстве в выборы США 2016 года
- Крушение российского Ан-26 в Сирии: известны подробности
- Bentley показал свой первый гибридный автомобиль
- В ГФС назвали число украинских миллионеров
|Крушение российского Ан-26 в Сирии: известны подробности
|06.03.2018 20:28
|
Транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно. Такую информацию предоставил пользователь WarGonzo в Telegram-канале.
Очевидцы отмечают, что самолет очень сильно накренился и садился "почти боком", при том, что вторник, 6 марта, выдался в Латакии очень ветреным днем.
В это же время в Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту самолета в момент крушения пребывали 39 человек, российские военные, которые погибли, передает Интерфакс.
В нынешнее время не известна причина крушения. Однако в военном ведомстве уточнили, что самолет не был сбит. Предварительно, он разбился из-за технической неисправности. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека. В министерстве уточнили, что авиакатастрофа случилась во вторник, 6 марта, близ 14:00.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира