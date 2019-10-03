 Из цирка под пули: в Германии спасатели застрелили сбежавшую зебру, вместо того, чтобы усыпить - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Из цирка под пули: в Германии спасатели застрелили сбежавшую зебру, вместо того, чтобы усыпить
03.10.2019 10:51
Устроила ДТП: в Германии спасатели застрелили сбежавшую зебру Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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