Неполитические Сводки
- Посчитали, сколько цветов завозят в Украину
- В автономии Закарпатья ничего плохого нет - посол Венгрии
- Сына замминистра отправили под арест
- Павелко предложил футбольный рецепт объединения и новый проект социальной реабилитации ветеранов АТО
- "Укравтодор" пообещал отремонтировать 40 мостов до конца года
|В Полтавской области преступники присвоили себе 7 млн грн благотворительных взносов
|07.03.2018 19:53
|
В Полтавской области киберполиция ликвидировала деятельность преступной группы, участники которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО и для социально незащищенных лиц присвоила более семи миллионов гривен. Об этом сообщает прес-служба полиции.
Согласно данным правоохранителей, начиная с 2012 года, "благотворители" обманули более полутысячи предпринимателей и агропромышленников с разных областей Украины. Злоумышленников подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности
"Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали письмо на официальный ящик электронной почты от фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц.
После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя", - говорится в сообщении.
Известно, что таким образом злоумышленники собирали деньги якобы на лечение тяжело больных детей или приобретение им новой одежды и обуви.
"Благодетели" рассчитывали, что никто из предпринимателей не будет испытывать использование денег, выделенных на благотворительность.
Как сообщал svodka.net, на территории Бразилии из грузового самолета авиакомпании Lufthansa были похищены наличные деньги в сумме 5 миллионов долларов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира