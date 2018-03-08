Осенью этого года Организация Североатлантического договора намерена провести учения Trident Juncture в Европе, которые станут самыми крупными со времен холодной войны. Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут самыми крупными маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны", - сказал он.

Неллер уточнил, что участие в маневрах примут приблизительно 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, десятки кораблей и самолетов, которые задействованы в маневрах около берегов Норвегии по отражению "сымитированной угрозы". Он добавил, что ожидает демаршей, а также другие действия со стороны Российской Федерации.

"Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе, - ред.) и нашу приверженность их защите", - пояснил командующий Корпусом морской пехоты США.

Известно, что Trident Juncture проходят раз в три года. В последних учениях в 2015 году принимали участие приблизительно 36 тысяч военных стран НАТО, а также Украина.

Как сообщал svodka.net, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны .

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