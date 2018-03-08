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|Правоохранители изьяли янтаря на 1 млн грн в Ровенской области
|08.03.2018 18:06
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В четверг, 8 марта, сотрудники областного управления защиты экономики, следственного отдела Ровенского отдела полиции и Ровенской местной прокуратуры изъяли янтаря на миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Известно, что во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря правоохранители установили место хранения незаконно добытого сырца.
По данным правоохранителей, склад находился в одном из гаражных кооперативов в городе Ровно. Полицейские изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного "солнечного" камня различной фракции.
По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет почти миллион гривен. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, предварительная оценка нового крупного месторождения золоторудных залежей на территории Раховского района Закарпатской области была подтверждена Государственной службой геологии и недр страны.
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