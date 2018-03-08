Погода, Новости, загрузка...
Штаб АТО: Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ
08.03.2018 19:10

В четверг, 8 марта, представили незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе один раз. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить