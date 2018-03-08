Неполитические Сводки
- В центре столицы вандалы повредили выставку "Украинская революция"
- Назвали страны, которые имеют высокие показатели женской безработицы
- В Украине разыскиваются 7000 должников по алиментам
- "Девочки, кому не дал?" - Ляшко на вокзале раздавал розы
- В Чехии часть депутатов выразила протест в момент инаугурации президента
|Штаб АТО: Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ
|08.03.2018 19:10
|
В четверг, 8 марта, представили незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе один раз. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в
Поделитесь статьей с друзьями