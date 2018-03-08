В Украине более 7000 должников по алиментам официально объявлены в розыск только за один месяц с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Сегодня .

"За месяц (с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, - ред.) работники исполнительной службы Минюста вынесли почти 75 тыс. постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы Украины, 72 тыс. постановлений о запрете управлять автомобилем, более 70 тыс. запретов пользоваться оружием и охотиться. Более 7 тыс. должников объявлены в розыск ", - отметил он.

Также, Петренко уточнил, что такие мероприятия являются действенными.

"Один из должников задолжал почти 80 тыс. гривень. Государственные исполнители направили в его адрес постановление о временном ограничении в праве охоты. Это для заядлого охотника оказалось весомым аргументом для погашения долга. Также исполнители начинают использовать новое для наших реалий средство воздействия - общественно полезные работы", - сказал министр.

Согласно его словам, только с начала действия закона должниками уплачено более 225 млн грн алиментов.

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