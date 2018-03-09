В четверг, 8 марта, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Трамп принимает меры для защиты критически важных отраслей промышленности стали и алюминия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговой", - говорится в заявлении.

Известно, что тарифы вступят в силу спустя 15 дней. Решение о введении 25% тарифа на импорт стали и 10% тарифа на импорт алюминия Трамп принял для "защиты нашей национальной безопасности".

Такие тарифы должны сократить импорт до уровней, которые необходимы для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности.

Кроме того, ставка на импорт стали и алюминия не затронет Мексику и Канаду.

Как сообщал svodka.net ранее, спецпрокурор по делам России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.

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