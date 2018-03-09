В отношениях Украины и России произошли кардинальные изменения после разрыва газового контракта 2005 года. Такое заявление сделал прежний министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала NEWSONE .

"Можно говорить о том, что открыт газовый фронт. Как по мне, мы имеем дело с агрессором, со страной, которая сегодня не просто не друг, а враг Украины, но я обращаю ваше внимание. В свое время, после разрыва контракта 2005 года, были приняты принципиальные изменения в газовых отношениях Украины и России. А именно, до того это были межправительственные соглашения", - заявил прежний министр.

Он также подчеркнул: "В 2014 году разворачивались события с Крымом, с Донбассом, Луганском, АТО и т.д. Но газовые соглашения - это хозяйствующие субъекты. И я думаю, что не стоило применять в тот момент политические механизмы урегулирования этих соглашений".

"История знает множество моментов, когда одна сторона выигрывала какую-то битву, но проигрывала войну. 2,5 млрд - это большая сумма, а какая стратегическая цель? Оставить Украину транзитным государством, которое на базе газотранспортной системы, которая принадлежит нам всем, будет еще долгие годы, еще 30 или 50 лет получать каждый год $3 млрд за транзит газа в Европу и выполнять свои обязанности, и очень неплохо себя чувствовать", - добавил экс-министр ЖКХ.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины официально пригласило комиссию из Европейского союза посетить страну и дать оценку ситуации с дефицитом газа в газотранспортной системе , который возник 2-3 марта.

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