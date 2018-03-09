Во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко, приуроченный к 204-му дню рождения великого писателя и поэта. Об этом сообщает УНН .

В конец конкурса прошли 18 участников. Им необходимо было зачитывать стихотворения поэта. К тому же, участники попытались изобразить внешность Шевченко, скопировав одежду и черты лица.

На площади Шевченко в центре Львова можно было увидеть и юных двойников поэта, и людей в возрасте. "Я сегодня изображаю Шевченко юного. Принять участие в конкурсе мне посоветовала моя учительница. Скажу откровенно, я мало чем похож на Шевченко внешне, однако в душе - такой же свободолюбивый и сильный", - рассказал ученик Роман Блавацкий.

"У меня такой интересный образ Шевченко. Я - Шевченко-старший, и это подчеркивают мои усы. В душе, мне тоже кажется, что я чем-то похож на Кобзаря. И зовут меня тоже Тарас", - рассказал другой участник, Тарас Зилинский.

Победителем признали двойника Тараса Шевченко Василия Мельника, второе место в конкурсе занял Андрей Гамар, третье место - Тарас Зилинский.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается подписать приказ о разработке программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка на десять лет. Соответствующее заявление он сделал во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко.

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