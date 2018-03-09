В пятницу, 9 марта, сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции открыл стрельбу в поезде Одесса-Николаев. Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал. Сообщается, что чиновник устроил ссору с одним из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл огонь.

Известно, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале. Проспавшись, он заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", - сообщает СМИ.

Как сообщал svodka.net ранее, на улице Владимирской в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещении ресторана Лео.

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