|СМИ: В поезде Одесса-Николаев сотрудник Нацполиции открыл стрельбу из-за ссоры
|09.03.2018 20:45
|
В пятницу, 9 марта, сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции открыл стрельбу в поезде Одесса-Николаев. Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал. Сообщается, что чиновник устроил ссору с одним из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл огонь.
Известно, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале. Проспавшись, он заметил пропажу пистолета.
"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", - сообщает СМИ.
Как сообщал svodka.net ранее, на улице Владимирской в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещении ресторана Лео.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира