|Федерика Могерини встретится с Порошенко для осуждения ситуации на Донбассе
|09.03.2018 21:06
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В ходе визита в Украину Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Федерики Могерини состоится ее встреча с Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Известно, что встреча запланирована на 12 марта.
Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.
Также, планируется скоординировать позиции по непризнанию выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма, обсудить дальнейшую санкционную политику против России и поддержку реформ в Украине.
Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте выразил слова поддержки председателю Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за решительный шаг поддержки, который является признанием прогресса в реформах.
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