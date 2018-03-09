В ходе визита в Украину Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Федерики Могерини состоится ее встреча с Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Известно, что встреча запланирована на 12 марта.

Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Также, планируется скоординировать позиции по непризнанию выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма, обсудить дальнейшую санкционную политику против России и поддержку реформ в Украине.

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте выразил слова поддержки председателю Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за решительный шаг поддержки, который является признанием прогресса в реформах.

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