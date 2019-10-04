 Аварийная посадка под Львовом: в ГСЧС назвали количество жертв - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Аварийная посадка под Львовом: в ГСЧС назвали количество жертв
04.10.2019 08:58
Три человека погибли при посадке самолета во Львове, судьба двоих неизвестна Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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