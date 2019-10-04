 В Минобразования рассказали, когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Минобразования рассказали, когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык
04.10.2019 10:30
Новосад заявила, что все русскоязычные школы с сентября следующего года перейдут на украинский язык Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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